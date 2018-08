Tunisie: La voix de la raison

On n'assimile pas non plus qu'un stade qui abrite des matches de Ligue Une professionnelle et dont la pelouse est la limite du praticable soit homologué.

En optant pour le Stade olympique de Radès, la Ligue nationale du football professionnel a fini par entendre la voix de la raison. Toutefois, on comprend moins l'entêtement des responsables de la Ligue qui ont refusé dans un premier temps de déplacer et de reporter le match.

La décision du report et du déplacement du match CSHL-CA a été prise tard dans la nuit de vendredi à samedi. La décision est tombée au moment où les deux équipes sont en mise au vert, mais il vaut mieux retarder un match et le faire jouer sur une pelouse en excellent état, en l'occurrence le terrain central du Stade olympique de Radès, que de disputer la rencontre sur une pelouse dans un état piteux avec les risques des blessures qui vont avec.

