Tunisie: Droit au but

Ce sont Mohamed Ben Ali et Seïfeddine Belakremi respectivement sur les couloirs droit et gauche de l'arrière-garde.

A vrai dire, ces deux défenseurs n'ont pas de véritables concurrents à leur poste respectif.

La victoire est dans les cordes

Le puzzle peut continuer à se former si on ajoute Hadda et Khethiri au niveau de la récupération, Elyès Jlassi et Youssef Trabelsi ou Youssef Jelassi un peu plus en avant que leurs deux premiers compères, soit dans les manœuvres offensives. Reste la ligne d'attaque. Elle pourrait être composée de Aymen Sfaxi débarqué de l'Etoile Sportive du Sahel sous forme de prêt et de la nouvelle recrue étrangère, le Mauritanien Moubarek. Ce sont là les prémices de la formation stadiste.

Bien entendu, le coach a ses intentions et connaît son groupe pour pouvoir apporter les changements adéquats, le dernier mot lui revenant. Le Stade Tunisien semble avoir les cartes en règle pour aller donner la réplique aux Monastiriens. Le meilleur moyen d'annoncer la couleur est d'aller battre les «Bleus» dans leurs terres.

Les Stadistes en ont les moyens quand on connaît la période délicate par laquelle passent les Monastiriens. Mohamed Mkacher et sa bande ont une chance de remporter ce match. Ce serait une bonne entame de saison, surtout que l'équipe du Bardo jouera à domicile lors de la seconde journée et offrira l'hospitalité au Stade Gabésien.

Avant d'en arriver là, il faudra que les Stadistes réussissent leur entrée en matière. Cela reste dans leurs cordes. Une victoire cet après-midi face à l'USM gonflerait le moral des troupes et les stimulera davantage dans les prochains matches.