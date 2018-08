Tunisie: Le Stade mieux inspiré

ST : Amdouni, Ben Ali, Belakremi, Bnina, Khemiri, Hadda, Hammami, Jelassi (Innocent 80'), Homri, Moubarek (Mhedhbi 35'), Sfaxi (Bissan 46').

Après une minute de silence observée à la mémoire du regretté N. Ktari, ancien président de l'USM des années 80, l'arbitre W. Jeridi donna le coup d'envoi du match devant une assistance moyenne. Deux équipes qui ont connu deux fortunes diverses. L'USM, en l'absence d'un comité directeur, a connu un été agité qui s'est répercuté sur la préparation d'inter-saison... En face, le ST, mieux loti, a profité de l'été pour effectuer une préparation plus poussée. Revenant aux débats, le ST, emmené par un I. Jelassi très clairvoyant, n'a pas mis beaucoup de temps pour aller inquiéter le capitaine Hichri et consorts. Sfaxi déjoua de Jrad et de la défense pour obtenir un coup franc bien placé. Jelassi, le spécialiste, d'une frappe magistrale, met la balle hors de la portée de Jrad pantois 17'... Un but précoce qui vient juste récompenser la domination des joueurs du Bardo, plus organisés et inspirés... Riposte tardive des «Bleus» par Ben Romdhane qui vit son centre tir passer juste à côté 38'. Idem pour Mosrati dont la passe en profondeur pour Soussi trouva Amdouni très vigilant sur la trajectoire 42'. Et alors que les «Bleus» accentuèrent leur pression sur l'arrière-garde stadiste pour espérer remettre les pendules à l'heure, Homri omniprésent, s'empara de la balle et servit sur plateau Sfaxi très remuant, qui dribbla Jrad et marqua le deuxième but stadiste dans le temps additionnel (45'+1)... Malgré son infériorité numérique après l'expulsion de Ben Ali à la 31' (pour avoir écopé de son deuxième avertissement), le ST et grâce à son jeu rapide et en déviation a fait le break devant une USM complètement désorientée...

Une réaction d'amour-propre... !

N'ayant rien à perdre mais tout à gagner, Kolsi, et afin de donner plus de tonus à sa ligne d'attaque, a fait entrer coup sur coup Messaïdi à la place de Sabbahi émoussé et Laâdhibi à la place de Souissi timoré devant... De même, il a donné ses consignes à Hichri pour devenir avant de pointe... Une stratégie qui ne tarda pas à porter ses fruits. Mosrati obtint un coup franc bien placé, Hichri d'une frappe puissante oblige Amdouni à détourner avec brio en corner... Ce dernier tiré à la perfection par Mosrati et repris de la tête par Dziri monté à l'attaque mais encore Amdouni dans un grand jour sauve in-extremis (60', 61'). Le ST jusque-là recroquevillé derrière amorça un contre rapide par l'excentré gauche Belakremi qui a failli tuer le match mais son tir un peu dévié rate le cage de Jrad complètement battu (66'). A la 72, Messaïdi très remuant sur le front de l'attaque fut fauché en pleine surface de réparation.

Penalty indiscutable et imparablement transformé par le spécialiste Mosrati 73'... L'USM revenait de loin... et joua pendant le temps qui reste son va-tout pour espérer au moins égaliser.

Hichri (85') et Messaïdi (87') avaient le but d'égalisation au bout des doigts mais Amdouni et sa défense dégagent à chaque fois en catastrophe... Les cinq minutes du temps additionnel n'ont rien apporté de nouveau et le ST a gagné son premier match en déplacement grâce à son excellente première période. Quant à l'USM et malgré une préparation précaire, elle n'a pas du tout démérité après la pause.