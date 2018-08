Afrique Australe: L'exécution de la stratégie pour l'industrialisation anime la SADC

Windhoek — Le 38e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté pour le Développement de l'Afrique Australe (SADC) réalisé à Windhoek du 17 au18 août, a noté avec satisfaction le progrès réalisé dans l'exécution de la stratégie et plan pour l'industrialisation de l'organe pour la période 2015-2063.

Le constat fait partie du communiqué final dudit sommet qui s'est terminé samedi où l'Angola était représenté par son président, João Lourenço, qui au terme du mandat d'un an a passé la présidence tournante de l'Organe de Coopération Politique, Défense et Sécurité à son homologue de la Zambie, Edgar Lungu.

D'après le document distribué à la presse, les participants ont exhorté les Etats membres de continuer leur engagement à l'exécution de l'agenda pour l'industrialisation de la SADC comme principale priorité pour la région.

Le communiqué final de 35 points indique que le sommet a évalué l'engagement économique régional et exhorté les pays membres de cette communauté régionale à redoubler les efforts en vue de diversifier leurs économies et améliorer les mécanismes de perception des recettes internes et la gestion de la dette publique.

La stratégie de la SADC est un projet d'un futur commun pour garantir le bien-être économique, améliorer les modes et qualité de vie, la liberté et justice sociale, ainsi que la paix et la sécurité pour les peuples de l'Afrique Australe.

Dans ce contexte, le sommet a approuvé l'opérationnalisation de l'université de transformation de l'organisation sous le modèle d'une université virtuelle pour qu'elle se concentre à l'entrepreneuriat, innovation, commercialisation, transfert de technologies, développement entrepreneurial, économie numérique et de connaissance pour appuyer l'exécution de l'agenda d'industrialisation de la SADC.

Aux Etats membres, le sommet a exhorté les ceux qui n'ont pas encore signé ou ratifié l'accord sur la Zone de Libre Commerce Tripartite (ZCLT) a le faire et à finaliser , rapidement, l'échange des offres de tarifs et à crier les conditions pour leur fonctionnement.

Le sommet a noté avec satisfaction que l'union des Comores ait déposé sa demande d'adhésion à la SADC, et a félicité ce pays pour adhérer au traité de l'organe pour devenir membre effectif de plein droit de la communauté.

Dans le chapitre de la santé, le sommet a approuvé la déclaration sur l'éradication de la malaria dans la région de la SADC pour placer, finalement, cette maladie dans l'agenda de tous les pays de l'organisation.