Gabon: Shiva Star Nzigou se libère de ses démons !

Récemment devenu serviteur de l'Eternel, l'ancien footballeur international gabonais se confesse devant le peuple de Dieu en révélant les dessus et dessous de sa triste vie.

Shiva Star Nzigou s'est perdu sur les pelouses de fotball européen, notamment de France depuis plusieurs années. Alors qu'on lui prédisait un brillant avenir. Il était doté d'une technique et d'une pointe de vitesse qui faisait pâlir les observateurs du football de par sa maturité précoce. A l'âge de 16 ans, le footballeur était déjà en sélection nationale. Il a pris part a la Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette compétition, il s'est illustré en devenant le plus jeune footballeur à avoir marqué à la CAN.

Les confessions faites lors de son témoignage ne sont aucunement en phase avec cette belle histoire qui a fait rêver toute une génération : « Mon année de naissance a été modifiée. J'ai normalement cinq ans de plus. » Dans cette même confession, il ressort les raisons de son échec entant que footballeur : « Ma mère est décédée à cause de mon football. Elle a été sacrifiée par mon père pour mon argent et pour ma carrière contre ma volonté. Sa mort m'est parvenue dans un songe. »

Et pour être plus en accord en vérité avec le peuple de Dieu, il a révélé les secrets le plus intimes de sa vie sexuelle : « Plus jeune, j'ai eu des rapports sexuels avec ma tante puis avec ma propre sœur. Et, j'ai aussi eu des rapports sexuels avec un ami à moi, un homme. J'ai après eu une autre relation avec un autre de mes amis, une relation de longue durée. »

Ce témoignage est en accord avec toutes les rumeurs qui courent les rues de Libreville au sujet de la réussite des footballeurs et de toutes les célébrités.