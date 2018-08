Algérie/Gambie: Foot/CAN-2019 (Qualifications) - "Aller en Gambie pour gagner"

- Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi a affirmé samedi que son objectif dans l'immédiat était de renouer avec la victoire dès le prochain match le 8 septembre face à la Gambie à Banjul dans le cadre de la 2e journée (Gr. D) des qualifications de la CAN-2019.

"Malheureusement, je ne vais pas bénéficier d'assez de temps pour préparer le prochain match face à la Gambie. Le stage débutera le 3 septembre avant de jouer cinq jours plus tard, c'est une mission casse-cou, c'est difficile. Nous allons voir l'état et la forme de chaque joueur, je ne pense pas qu'il y ait une équipe type qui s'est dégagée ces derniers temps. Nous allons faire en sorte d'aller là-bas pour gagner le match, c'est notre principal objectif", a indiqué Belmadi, au cours de son premier point de presse tenu au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

Belmadi (42 ans), arrivé à Alger en fin de matinée, a aussitôt officialisé son engagement avec la Fédération algérienne (FAF) pour un contrat de quatre années en remplacement de Rabah Madjer, limogé le 24 juin dernier alors qu'il restait sur une mauvaise série de quatre défaites de rang en amical, dont la dernière concédée le 7 juin à Lisbonne face au Portugal (3-0).

"Je suis heureux d'être le nouveau sélectionneur national, une immense fierté d'être à la tête de la sélection de notre pays. C'est une lourde responsabilité, une décision mûrement réfléchie, la responsabilité nécessite beaucoup de réflexion. J'ai signé mon contrat avec fierté", a-t-il ajouté.

Ancien capitaine de l'E.N dans les années 2000 (20 sélections/5 buts), Belmadi estime qu'il avait le "bagage nécessaire" pour diriger la sélection, après une expérience de 10 ans au Qatar.

"On m'a souvent posé la question pour connaître mon ambition de diriger un jour l'équipe nationale. J'estimais qu'il fallait avoir les armes nécessaires pour accepter la mission, ce n'est pas un poste à lequel on s'invite. La responsabilité on vous la donne, vous devez la juger, quand vous vous estimez apte, vous la prenez. Maintenant que j'ai le bagage nécessaire, je me suis dit que le moment est venu pour dire oui à mon pays, même si je suis encore jeune. La situation est compliquée, on va relever le défi. Nous allons faire le maximum pour avoir le succès", a-t-il souligné, relevant qu'il n'avait jamais peur de ce challenge et qu'il était prêt pour le défi.

Belmadi a fait l'ensemble de sa carrière d'entraîneur jusque-là au Qatar depuis 2010, dirigeant d'abord la formation de Lekhwiya qui deviendra plus tard Al-Duhaïl après sa fusion avec Al-Jaïsh, avec à la clé plusieurs titres nationaux. Il avait également dirigé l'équipe du Qatar (2014-2015), la conduisant à deux titres: la Coupe du Golfe des nations et le Championnat de l'Asie de l'Ouest en 2014. Il avait démissionné d'Al-Duhaïl en juillet dernier.

Il devient le cinquième sélectionneur des Verts en l'espace d'un peu plus de deux années après le Serbe Milovan Rajevac, le Belge Georges Leekens, l'Espagnol Lucas Alcaraz et Rabah Madjer.