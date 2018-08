Algérie: Bedoui à Tindouf pour inaugurer le nouveau poste frontalier algéro-mauritanien

Tindouf — Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui est arrivé samedi dans la wilaya de Tindouf pour inaugurer dimanche avec son homologue mauritanien, Ahmedou Ould-Abdallah le nouveau poste frontalier algéro-mauritanien.

L'ouverture de ce nouveau passage frontalier situé au point kilométrique PK-75 au sud de Tindouf intervient conformément à volonté commune du président de la République Abdelaziz Bouteflika et de son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, et en application des recommandations de la 18ème session de la Haute commission mixte algéro-mauritanienne, tenue le 20 décembre 2016 à Alger.

Baptisé du nom du Chahid de la glorieuse Révolution nationale, Mustapha Ben Boulaïd, ce passage constitue un apport qualitatif dans les relations de coopération bilatérale privilégiées dans tous les domaines: politique, économique, social et sécuritaire, un moyen de développement et de désenclavement de cette région frontalière, à travers la facilitation de la circulation des personnes et l'intensification des échanges commerciaux entre les deux pays, d'une part, et avec les autres pays d'Afrique de l'ouest, d'autre part, mais aussi un outil "de consolidation de la coopération sécuritaire et de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, aux mieux des intérêts des deux Etats.