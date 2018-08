Algérie: L'ONCI réussit l'exploit de drainer près de 186.000 spectateurs depuis le début de la saison estivale

Alger, Constantine, Tipasa, Guelma, Kherrata, Skikda et Tébessa figurent parmi les autres villes ayant baigné dans cette ambiance estivale à la faveur du programme culturel et artistique mis en oeuvre par l'ONCI qui a, pour rappel, également assuré l'animation des cérémonies d'ouverture et de clôture des 3èmes Jeux africains de la jeunesse (18-28 juillet).

La capitale de l'Ouest a accueilli dans ce cadre plusieurs rencontres telles les "Journées culturelles du Sud" qui ont permis aux visiteurs de découvrir la beauté et l'originalité de l'artisanat traditionnel perpétué, a-t-il dit, par de dignes héritiers des métiers ancestraux, activant notamment dans les wilayas d'Illizi, Adrar, Ouargla et Bechar.

Oran — Les activités culturelles et artistiques de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) ont drainé près de 186.000 spectateurs à l'échelle nationale depuis le début de la saison estivale, a-t-on appris samedi à Oran du responsable de la communication de cet organisme relevant du ministère de la Culture.

