Algérie: Oran - Coup d'envoi des Journées du rire en hommage au comédien Mohamed Djedid "Boudaou"

La seconde soirée de ces journées du rire 2018, qui s'étalent sur deux jours, durant laquelle la famille du défunt comédien Houari Boudaou sera honorée, promet d'être encore plus attrayante avec la participation d'un plus grand nombre d'artistes, notamment Hindou, Houari Ftita, Khassani Abed, le Groupe Sig avec Alilou, les frères Nekaa, sofiane Hamacha, Imed, Lazreg, Bicha, ainsi que Atika, Kouider Mousakh, Bakhta, Bariguou et Abdelkader Amjad que le poublic oranais connait bien et apprécie.

Plusieurs comédiens se sont relayés sur la scène du théâtre de verdure pour divertir un public très friand d'humour et de spectacles comiques, dont Hazim-Mustapha-Hamid du célèbre trio "Bila houdoud", ainsi que Haroudi, "Kouider", Zaza, le groupe Chourouk, Mohamed Bessam, Hamid Achouri et Zouaoui Charef.

