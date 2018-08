Ile Maurice: Nourriture «infecte» - Un homme d'affaires pointe du doigt British Airways

Il est mécontent. Adam Ball, un homme d'affaires, a fustigé la compagnie d'aviation British Airways pour lui avoir servi des nuggets brûlés et de la nourriture «infecte» à son retour de vacances à l'île Maurice. C'est ce que rapporte le journal en ligne, Mail Online dans son édition de ce dimanche 19 août.

Adam Ball a publié sur les réseaux sociaux les photos de la nourriture servie lors de son vol. L'homme d'affaires qui voyageait en compagnie de sa famille, a expliqué que pour le prix payé, la nourriture est «impropre à la consommation». Les billets coûtant généralement plus de 2 500 livres sterling par personne.

«In case you're wondering, the first one is a children's meal - burnt chicken nuggets (don't think it's appropriate to feed to a dog let alone children). The second one is vegetable lasagna (I had this - almost made me retch). The third one is sausage, egg, potatoes and burnt beans for breakfast. I complained regarding our experience - standard auto reply from customer services. Things have sunk to an all time low BA. Never ever again», a fait ressortir Adam Ball.