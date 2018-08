Ile Maurice: Diplomate indien dépouillé au Suffren - Un quadragénaire et sa concubine arrêtés

C'est aux alentours de 11 h 40 que le diplomate a fait le check-in à l'hôtel Le Suffren, le jeudi 16 août. Vingt minutes plus tard, il a quitté l'établissement hôtelier pour assister à une conférence au Labourdonnais. Et ce n'est qu'en regagnant sa chambre d'hôtel, vers 23 h 15, qu'il devait constater qu'on avait fouillé dans ses bagages.

L'habitant de Cité-Barkly, Beau-Bassin et la trentenaire qui réside, elle, à Chebel ont été appréhendés par les hommes des inspecteurs Jeean et Seewoo de la Special Anti-Robbery Squad de la Special Supporting Unit.

La police n'a pas chômé dans l'enquête ouverte après qu'un diplomate indien a été dépouillé de 1 216 dollars américains (Rs 43 000) et de 50 000 roupies indiennes (aprox. Rs 25 000). Elle a procédé à l'arrestation de Ricardo Patrick L'Olive, un maçon de 44 ans et de sa concubine Marie Sharonne Léonard, âgée de 37 ans, à Caro Kalyptis, Roche-Bois ce dimanche 19 août.

