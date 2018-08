Afrique de l'Ouest: Edouard Mendy oublie la Guinée Bissau pour le Sénégal

Sur un nuage en ce début de saison avec le Stade de Reims, Edouard Mendy est également prêt à donner un autre sens à sa carrière internationale. D'un père sénégalais mais possédant également la nationalité bissau-guinéenne, le gardien avait dans un premier temps dit oui aux Djurtus.

Mais désormais, Mendy ne jure que par les Lions de la Teranga. « Depuis tout petit, j'ai toujours voulu représenter le Sénégal. Avant c'était un rêve. En passant pro, c'est devenu une ambition« , a t-il indiqué à nos confrères de TV5Monde.

Quelques mois plus tôt, il s'est ouvert à la sélection bissau-guinéenne avec laquelle il a d'ailleurs participé à un regroupement. Il l'explique par sa jeunesse et une requête de son papa: « Mon papa me disait qu'il voulait me voir avec l'une des deux sélections. Moi, plus jeune, j'ai fait ça pour le rendre fier mais il a bien vu que cela ne me rendait pas très heureux. Plus tard, il m'a dit: « ne fais pas ça pour moi, fais ce que tu veux, je serai fier de toi« .

Aliou Cissé qui était présent vendredi dernier à Auguste Delaune (1-0 contre Lyon) appréciera dans le cadre de la composition de sa prochaine liste. Le Sénégal affronte Madagascar en éliminatoires de la CAN 2019 le mois prochain.