Algérie: Le poste frontalier algéro-mauritanien - une nouvelle dynamique économique dans la région

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé dimanche à Tindouf, que le nouveau poste frontalier terrestre algéro-mauritanien permettra de créer "une dynamique économique et de nouveaux investissements dans la région".

Lors de sa rencontre avec les composantes de la société civile et les élus locaux de la wilaya de Tindouf, M. Bedoui a déclaré que "le nouveau poste frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie", inaugurée dimanche, "réalisera prochainement des résultats positifs à travers la création d'une dynamique économique et de nouveaux investissements dans la région".

Le ministre a réaffirmé que "ce projet s'est concrétisé sur le terrain grâce à la volonté politique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et à sa vision judicieuse en matière du développement des régions frontalières".

A cette occasion, M. Bedoui a appelé toutes les franges de la société à "exploiter cet acquis par la réalisation des projets prometteurs susceptibles de créer de nouveaux postes d'emploi".

Répondant aux préoccupations des citoyens, le ministre de l'Intérieur a promis que le gouvernement satisfera les demandes de la population des régions du sud, mettant en avant, dans ce sens, que "l'Etat algérien, en assumant la responsabilité de rétablir la sécurité et la stabilité à ses citoyens, assumera également ses responsabilités pour réaliser le développement et relever les défis à venir".

Il a souligné, par ailleurs, que l'étude relative au projet de la mine de fer de Gara Djebilet "est en cours de réalisation et ce sur décision du président de la République".

M. Bedoui a indiqué également que son département ministériel s'apprête à "mettre en place des mécanismes pour concrétiser les valeurs de la démocratie participatives sur le terrain conformément à la Constitution".

A l'issue de cette rencontre, la population et les notables de la wilaya de Tindouf ont exprimé "leurs remerciements et reconnaissances au Président Bouteflika pour ses efforts constants visant à développer le pays pour être au rang des grands pays", affirmant que "grâce à sa politique éclairée et ses réformes politiques et à la réconciliation nationale, l'Algérie est devenue un modèle à méditer dans les différents fora internationaux".