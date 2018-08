Algérie: Le président de la République approuve le financement d'un musée dédié au défunt Matoub Lounes

- Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a "approuvé le financement et le soutien" pour la "réalisation d'un musée dédié au patrimoine culturel et artistique du défunt chanteur Matoub Lounes", au village de Taourirt Moussa, à Ait Mahmoud (wilaya de Tizi Ouzou), et ce à la demande de Malika Matoub, présidente de la fondation "Matoub Lounes", a indiqué un communiqué du ministère de la Culture.

"Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a approuvé cette demande et donné ses instructions pour le financement et le soutien en faveur de ce projet culturel qui vise la préservation de la mémoire de l'artiste Matoub Lounes, qui a contribué à la promotion de la chanson et de la musique algériennes dans sa dimension amazighe et au renforcement de l'identité nationale", lit-on dans le communiqué du ministère.

Le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, chargé par le Premier ministre, a reçu Mme Malika Matoub et l'a informée de la décision du président de la République.

A ce propos, M. Mihoubi a fait savoir que la présidente de la fondation a exprimé sa reconnaissance quant à cette noble attention, et estimé que la décision du Président Bouteflika constituait un "soutien à la culture ayant pour objectif la préservation de la mémoire de ses symboles et artisans".

La fondation Matoub Lounes avait commémoré le 25 juin dernier le 20e anniversaire de la disparition de l'artiste. A cette occasion, elle a émis le souhait que soit réalisé un musée à proximité de la résidence de la famille du défunt dans un délai n'excédant pas un an, a rappelé la même source.

Matoub Lounes est né le 24 janvier 1956 à Beni Aissa. Il a été assassiné le 25 juin 1998 au niveau d'un barrage près de la ville de Tizi-Ouzou.

L'artiste écrivait et composait lui-même ses chansons et était connu pour ses textes engagés, rappelle-t-on.