Madagascar: Football / Poule des As - Antsirabe fait de la résistance !

Ils seront plus d'une vingtaine mercredi à avoir déposé leur dossier au greffe de la HCC. Cette… Plus »

Mika et ses camarades ont battu sèchement Elgeco Plus sur le score de 3 buts à 1, enterrant du coup toutes les chances des protégés d'Alfred Randriamanampisoa de ravir le titre.

Pour l'heure, des doutes subsistent pour en faire un champion malgache en puissance. Car mine de rien et dans cette course pour le titre, la CNaPS Sport a démontré hier au complexe de Vontovorona, qu'il va falloir compter sur elle.

Grand d'Afrique. Devant les grands défenseurs du Vakinankaratra, Fosa avait quelque peu changé sa stratégie en laissant sur le banc Santatra au profit de Babou mais malheureusement, ce dernier n'avait pas réussi à tenir son rôle de meneur. Comme les attaquants faisaient encore défaut au sein de Fosa, il peut s'estimer heureux de ce score de parité. La fin du match mettait d'ailleurs en évidence que Fosa qui jouait sur le chrono faisant trois remplacements dans les derniers quarts d'heures, pour ensuite défendre à cinq avec Donga aux côtés de Théodin et Lolody pour former la charnière centrale.

L'argent ne fait pas forcément le bonheur. Fosa Juniors l'a appris hier même en investissant corps et biens. A tel point qu'il a même recruté localement des supporters à grands coups de tee-shirts et de prix d'entrée mais rien n'y fit.

Le football d'Antsirabe est en train de réécrire une belle page de son histoire. Hier encore et dans un stade Vélodrome plein à ras bord, le FC Vakinankaratra a enchanté son public en tenant en échec Fosa Juniors et ses moyens immenses.

