Madagascar: Ministre Henry Rabary-Njaka - Parrain de la promotion IRA

Ils seront plus d'une vingtaine mercredi à avoir déposé leur dossier au greffe de la HCC. Cette… Plus »

Cette promotion est composée de 118 étudiants de classe terminale. Une messe de bénédiction a ainsi eu lieu à Ankadifotsy vendredi dernier en vue de les soutenir à la préparation de l'examen de baccalauréat. « Ces jeunes m'ont accueilli à bras ouverts, ces jeunes qui demain, seront aux manettes de leurs vies professionnelles et familiales, aux commandes de ce pays, ces jeunes qui vont franchir une étape capitale dans leur vie dans quatre semaines en passant le baccalauréat. Alors, c'est réellement fort que de partager avec eux ce jour mon propre vécu, depuis la maternelle à aujourd'hui, de leur faire un témoignage de ma vie d'étudiant, d'Ankatso au Panthéon-Sorbonne (Paris 1) en passant par Assas (Paris 2), de leur faire part que la puissance de la volonté force le destin d'une personne, leur confirmer que tout est possible dans la vie; devenir médecin, enseignant, avocat au barreau de Tana ou celui de Paris, rien ne peut empêcher de réaliser son rêve. Bref, on peut se réaliser à force de convictions et surtout de travail, et qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas si d'autres l'ont fait avant », a confié le ministre Rabary-Njaka Henri.

