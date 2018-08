Madagascar: Stage en Chine - Les badistes débarquent au pays

Après une formation intense de 120 jours en Chine, les athlètes malgaches sont de retour au pays.

C'est l'heure des retrouvailles. La première vague de la délégation d'athlètes et d'entraîneurs ayant participé au stage de formation en Chine débarque au pays. Ce sont les badistes qui sont arrivés en premier, samedi après-midi, à l'aéroport d'Ivato, conduite par le chef de délégation, Emmanuel Jaosoa. Les 18 badistes et les deux entraîneurs qui ont participé au stage sont revenus au pays avec une réelle motivation. Ils ont été accueillis par Anny Andrianaivonirina, directeur du Cabinet au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports représentant le ministre, Tsihoara Faratiana, Anselme Rabibisoa, directeur général des Sports et la Secrétaire Générale de la Fédération malgache de badminton. Famille, amis et proches étaient venus en masse à l'aéroport d'Ivato pour accueillir ces sportifs.

Les parents des athlètes n'ont pas oublié de remercier le ministère et le gouvernement chinois pour la concrétisation de ce projet. « Le ministère est toujours là pour soutenir le sport malgache. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour accompagner les athlètes à améliorer leur niveau et leur performance, surtout à la veille des échéances internationales majeures », a expliqué Anny Andrianaivonirina.

Six pays. La Grande Ile est le premier pays en Afrique à bénéficier de cette coopération chinoise dans le domaine du sport. Ils étaient 98 athlètes et entraîneurs à suivre cette formation en Chine pendant quatre mois. « Le stage s'est déroulé dans les meilleures conditions. Sur les six pays bénéficiaires du projet, Madagascar a été considéré comme le meilleur pays tant sur le plan technique qu'au niveau du comportement des athlètes par les experts chinois » a expliqué, Emmanuel Jaosoa, samedi, à Ivato. 95% des athlètes ont pu améliorer leur performance durant les 120 jours de formation en Chine. La seconde vague composée des 16 pongistes et deux entraîneurs arriveront au pays mardi, c'est au tour de l'athlétisme et de la natation pour jeudi. L'haltérophilie bouclera l'arrivée samedi.