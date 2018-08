Ile Maurice: Alain Wong - «Tout le monde donne des ordres, des idées et des conseils, mais très peu mettent la main à la pâte»

Plus loin, dans le village de Hengda, 42 familles ont été relogées dans des maisons construites par l'Etat. Les autorités ont investi Rs 50 millions (10 millions de Yuans) pour ce projet. Mais ils n'ont pas été abandonnés par la suite. Des serres ont été installées pour ces habitants. Aujourd'hui, leurs revenus tournent autour de 20,000 Yuans (Rs 100,000) par an.

La province de Guizhou est située dans le sud-ouest du pays. Dans cette contrée loin des grandes villes, pas de grattes-ciels en vue. C'est la nature qui prime, et c'est là-dessus que le gouvernement a décidé de miser pour sortir les habitants de la pauvreté. Dans le district de Dafang, les fermes s'étendent à perte de vue. Le gouvernement a investi 13 millions de yuans, soit un peu plus de Rs 65 millions, pour venir en aide aux habitants. Les cheptels comptent 885 bovins, dont 500 ont été importés d'Australie. «Auparavant, l'agriculture se limitait à la culture de maïs. Aujourd'hui, avec le développement, des emplois pour les habitants ont été crées» explique un représentant des autorités locales. Les revenus tournent aujourd'hui autour de 36,000 Yuans, soit Rs 183,000 par habitant par an.

«La volonté collective du gouvernement chinois à combattre la pauvreté est frappante. Tout est très bien organisé, et cela fonctionne. Par exemple, dans chaque ministère, il y a un département qui s'occupe de la réduction de la pauvreté» a expliqué Alain Wong lors de cette visite. Mais à Maurice, la situation est différente. «Tout le monde donne des ordres, des idées et des conseils, mais très peu mettent la main à la pâte» déplore Alain Wong. L'objectif du gouvernement Chinois est de venir à bout de ce fléau d'ici 2020. Pour cela, c'est vers l'agriculture que les autorités se sont tournées.

