Afrique: Décès de l'écrivain et journaliste Pierre Cherruau, spécialiste de l'Afrique

Abasourdie et triste d'apprendre la mort de Pierre Cherruau. Pierre avait été si bienveillant lors de mon stage à Courrier International et il m'avait donné ma chance en me recrutant pour Slate Afrique. Un excellent journaliste et un collègue si gentil.

Agé de 48 ans, Pierre Cherruau a fait ses études notamment à Sciences Po Bordeaux et au CFJ, le Centre de formation des journalistes de Paris, dans les années 1990. Il fait ensuite ses premiers pas dans le métier de journaliste au Nigeria, un pays qui lui servira plus tard de cadre pour son premier roman « Nena rastaquouère » (Baleine, 1997).

Il se retrouve lui-même pris dans un courant de baïne, une bassine de sable où le courant est très fort. Son fils sera sauvé mais Pierre Cherruau va succomber quelques heures plus tard à un arrêt cardiaque à l'hôpital. La mort brutale de ce journaliste et écrivain français, grand spécialiste de l'Afrique, est un choc pour tous ceux qui le connaissaient.

