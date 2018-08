Sénégal: AS Saint-Etienne - Makhtar Guèye, la belle histoire du jeune insulaire

Ces derniers qui ont encore des incertitudes au sujet de leur attaquant slovène, Robert Beric, et craignent d'avoir perdu Romain Hammouma "touché au mollet droit et sorti à la 38-ème minute et absent pour plusieurs semaines", espèrent qu'il va continuer sur cette progression pour devenir une alternative crédible.

Mais en dépit de ce démarrage tonitruant, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Jean Louis Gasset, préfère rester prudent et "prendre Makhtar (Guèye) et les autres jeunes comme des jokers".

