Burkina Faso: Hadj 2018 - Les pèlerins burkinabè à Mina pour le clou du hadj

La question de pèlerins atterris à Djedda ne pose pas de problème de l'avis des responsables du comité, puisque l'étape de Médine consiste en une visite de la mosquée et de la tombe du prophète Mohamed (paix et salut de Dieu sur lui).

Ils ont pu faire leur houmra, c'est-à-dire le petit pèlerinage, de même que ceux qui ont atterri à Djedda. Le président du comité de suivi du pèlerinage à la Mecque indique que personne n'est resté au Burkina et le dernier vol est arrivé à moitié vide avec un retard de plus d'une heure pour avoir attendu un pèlerin qui récupérait son visa à l'ambassade.

Ceux qui ont atterri à Médine, en fonction de leur date d'arrivée, ont rallié la Mecque, une localité située à plus de 400 km de Médine. Depuis vendredi, ils ont tous effectué le déplacement à la Mecque. Ils sont tous rentrés sous « hisram » (les deux étoffes de tissus blancs portés par les pèlerins pour la houmra et le hadj).

