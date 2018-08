Sénégal: kaolack - Prochaines assises nationales de la société civile sur le développement

Le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement (Congad), en relation avec les autres unités de la société civile, a poursuivi samedi à Kaolack sa tournée nationale de sensibilisation et d'information en prélude des prochaines assises nationale de la société civile.

Cette initiative qui est la conclusion des nombreuses études faites dans le sens de trouver une solution à la faiblesse de la croissance du Produit intérieur brut (Pib) au Sénégal, a surtout été prise afin de permettre une meilleure participation des organisations de la société civile (Osc) aux efforts de construction nationale.

Dans cette démarche, il s'agissait surtout de partager avec les composantes décentralisées de la société civile, quatre (4) grands axes à savoir l'identification des forces, faiblesses et autres besoins des Osc pour une participation plus pertinente aux programmes d'élaboration et de suivi des politiques économiques et sociales.

Il y a l'impulsion de partenariats, d'une part, entre les Osc et le secteur privé sénégalais et, de l'autre, entre les Osc, l'Etat et les partenaires techniques et financiers.

Aussi, il fallait, dans ce marathon, suggérer des recommandations au gouvernement par rapport à ses différentes politiques de gestion des deniers publics, la participation des Osc dans les efforts de construction nationale et définir toute une stratégie d'élaboration et de suivi d'un plan d'actions contributif aux programmes de développement dans toutes ses formes.

Ainsi face aux difficultés notées dans l'accès aux facteurs de productivité, la vulnérabilité de l'agriculture, la structuration des chaînes de valeur agro-pastorales, l'accès au foncier, la gouvernance et les méthodes de financement adaptées, entre autres, cette rencontre constituait également une opportunité de définir une nouvelle stratégie d'harmonisation et de définition des actions à impact positif dans le processus du développement.