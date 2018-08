Sénégal: Week-end des «lions» - Ismaïla Sarr et Alfred Ndiaye en sauveurs, Moussa Konaté buteur malheureux, la sensation Thioub

Ismaïla Sarr avec Rennes et Moussa Konaté avec Amiens ont fait trembler les filets lors de la deuxième journée de Ligue 1 française jouée ce week-end. Les deux attaquants ont été imités par le milieu terrain Alfred Ndiaye qui a également ouvert son compteur de la saison en offrant à Malaga le but de la victoire de son équipe face au Cd lugo en Ligue 2 espagnole. L'autre sensation du jour est venue de Sada Thioub.

Les débuts en championnat semblent partis sur de bonnes bases pour les attaquants sénégalais évoluant en France. Après les bons débuts de Ibrahima Niane et Habib Diallo avec Metz en Ligue 1, c'est Ismaïla Sarr et Moussa Konaté, qui se sont illustrés par leurs buts lors de la deuxième journée de Ligue 1 disputée ce week-end.

Le Stade Rennais qui recevait Angers de Cheikh Ndoye s'est reposé sur Ismaïla Sarr pour arracher les trois points de la victoire qui était pourtant à deux doigts de les échapper.

C'est à la 82ème minute, que l'attaquant des Lions a surgi. Suite à une perte de balle, Ismaïla Sarr parvient sur une passe en profondeur sur le côté gauche, à repiquer dans l'axe et à enrouler une frappe du droit imparable qui file dans la lucarne. Cet éclair de génie permet à l'équipe bretonne d'enregistrer son premier succès de la saison.

En deuxième division espagnole, Alfred Ndiaye a joué les sauveurs pour son équipe, Malaga qui était en déplacement sur la pelouse de CD Lugo. Alors qu'on s'acheminait vers un match nul (1-1), le milieu de terrain des Lions marquera le but de la victoire à la 89ème minute ouvrant du coup son compteur but avec son nouveau club.

Moussa Konaté, son compère dans l'attaque des Lions a également fait trembler les filets face à Montpellier de Souleymane Camara pour le compte de la 2e journée de Ligue 1.

Mais l'attaquant sénégalais a été moins heureux que ses autres compatriotes. Puisque la réduction du score pour son équipe sur penalty à la 82ème minute, n'aura pas suffi pour Amiens qui s'incline finalement sur la marque de (1-2).

D'autres jeunes espoirs sénégalais se sont tout aussi signalés durant ce week-end. On retiendra du jeune attaquant sénégalais Makhtar Guèye qui a inscrit, samedi, seulement 4 minutes après son entrée en jeu, son premier but en Ligue 1. Il permettait à son équipe (Saint-Étienne) d'arracher le match nul face à Strasbourg sur une frappe. L'une des sensations de la 2e journée est venue du côté de Nîmes.

Après son premier but marqué sur un raide solitaire lors de la première journée, le joueur sénégalais, Makhtar Thioub a récidivé hier, dimanche 19 août en marquant de l'extérieur du pied droit, le deuxième but de son équipe sortie largement victoire face à Marseille (3-1).

«C'était un match très important, on n'avait rien à perdre, on a tout donné, a commenté le franco-sénégalais Thioub à la fin du match. On joue sur nos qualités, on sait que Marseille est plus fort que nous, mais nous on tout donné.»