Algérie: Le public algérois renoue avec Cheb Nasro

Autre show man de cette soirée Cheb Tarik, et son look atypique, a lui aussi enchanté le public de l'esplanade avec son indémodable "Reggae Raï" et son franc succès "Je n'ai pas besoin de ta pitié" repris par plusieurs autres chanteurs.

Cheb Nesro, que le public n'as cessé de clamer, a transporté son auditoire plus de vingt ans en arrière sans que sa musique n'ai pris une seule ride à l'image de "Choufi el maktoub ki lakana", "Nti ma vie", "Achekek guelbi" et "Atak rabi plaça fi guelbi", repris en chœur par ses admirateurs.

Le public algérois a renoué samedi soir avec des stars de la musique raï comme Cheb Nasro et Chebba Kheira à la faveur d'une soirée entièrement dédiée à ce genre musical animée également par Cheb Tarik et le groupe Raïna Raï.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.