Ile Maurice: Braconnage - De la viande de... bébé singe au menu

«Éna dimounn pran lamé zako-la al zwé casino.» On leur arrache les dents, qui finissent en pendentif, autour du cou d'un bébé humain, souffrant de «lédan voler». Et puis, les bébés singes finissent, en chair à pâté, ils passent à la casserole... «Éna dé pli anplis dimounn kontan manz sa.»

Une fois qu'ils sont mis en confiance, les «traser», comme on les surnomme, passent à l'attaque. «Kouma mama-la poz so tipti anba pou trap enn bout dipin, bann-la nek pran baba, galoupé alé», racontent des témoins. Les mamans, elles, sont prises au piège et ne peuvent ainsi défendre leurs petits.

