Sénégal: Sédhiou - Me Tamaro Seydi au chevet du Balantacounda, les religieux exhortent à l'entraide

Une dizaine de têtes de moutons, des denrées alimentaires et des équipements et autres matériaux de construction, c'est ce qui compose le don dont vient de bénéficier des religieux, notabilités et autres composantes du département de Goudomp.

L'acte de solidarité à l'endroit des communautés du Balantacounda, dans l'extrême sud de Sédhiou est d'une portée sociale assez significative, en cette veille de Tabaski. Le geste porte les empreintes de Me Tamaro Seydi, épouse d'Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Omar Michel Seydi, responsable politique de l'APR de Goudomp explique: «c'est un soutien de taille de la part de Me Tamaro Seydi, composé de 12 moutons de qualité que nous avons distribué aux imams de Goudomp et autres notabilités du département.

Elle nous a également octroyé une tonne de ciment pour les travaux de la mosquée de Simbandi Balante, 800 kg d'oignon remis aux populations, 02 ventilateurs pour la paroisse de Goudomp et 10 sac de ciment pour la jeunesse de Kanéma».

Omar Michel Seydi, ancien maire de Goudomp, de poursuivre sur une note politique: «de leur côté, les imams ont décidé de formuler des prières pour la paix et le développement, mais également pour la réélection et dès le premier tour du président Macky Sall. Nos militants à la base sont très contents des gestes récurrents de Me Tamaro Seydi et de son époux, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo».

Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour un geste qui arrive à point nommé. Oustaz Souleymane Guèye, des imams et Oulémas de Goudomp atteste que «le geste arrive au bon moment.

Et, tous les bénéficiaires sont manifestement très contents. Dieu recommande d'aider son prochain et Me Tamaro, qui n'en est pas à sa première donation, a bien compris cela», a dit le religieux.

Les religieux musulmans présents à la cérémonie de récital du Saint Coran ont exhorté à la solidarité à l'endroit des plus démunis. Dans le même temps, des prières sont formulées pour la paix et le développement ici comme partout ailleurs au Sénégal et dans le monde.