Algérie: Tizi-Ouzou - Lancement d'un nouveau festival dédié à la poésie et la musique

Tizi-Ouzou — La première édition d'un festival dédié à la poésie et la musique se tiendra prochainement dans la commune d'Irdjen, (20 km au sud-est de Tizi-Ouzou), a-t-on appris, dimanche, auprès des organisateurs.

Initiée par l'association du village Boudjellil, Ameziav n'lehna, avec l'implication effective de l'ensemble des habitants, cette nouvelle manifestation L'été en poésie et en musique, se tiendra du 30 août au 01 septembre prochain.

"Notre société garde toujours sa tradition orale et la poésie demeure un élément central de communication. Les gens paraphrasent encore de nos jours Chikh Mohand ou l'Hocine, Si mohand Oumhand et d'autres poètes, d'où l'intérêt de ce festival : faire revivre l'art poétique", a déclaré Amirouche Malek, membre du comité d'organisation.

Au-delà du festif, "ce festival sera surtout une occasion pour ces poètes de se rencontrer et de créer des passerelles entre les artistes, les auteurs confirmés et les jeunes talents en herbe qui possède un fort potentiel poétique et qui ont besoin de visibilité et de se frotter à l'expérience des aînés" a-t-il expliqué.

Un brassage qui permettra "le lancement de beaucoup de projets et la naissance de nouvelles idées et participera à la création des bonnes traditions pour l'épanouissement des esprits, surtout en ces temps où notre jeunesse se sent livrée à elle-même", a indiqué Amirouche Malek.

Au programme de cette manifestation, des récitals poétiques et de chants, des montages poétiques et des tables rondes sur la poésie et l'art poétique.

Le volet conférences et tables rondes traitera, en plus de la poésie, de plusieurs thématiques en relation avec cet art, à l'exemple de la musique et de la littérature.

Des ateliers pour enfants et jeunes en vue de les initier sur place aux différentes disciplines artistiques sont, également, prévus et seront animés par plusieurs artistes.