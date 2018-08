Sénégal: Ibou Yagou Ndiaye - «Nous vivons l'ére du parti unique»

Il pense que de 1950 à ce jour, l'agriculture sénégalaise ne s'est pas modernisée, ni diversifiée et n'a pas pénétré les marchés extérieurs. Il accuse ainsi le président Macky Sall de procéder par «thérapies d'urgence» et de n'avoir pas fait un bilan du secteur agricole. Le candidat Ibou Yagou Ndiaye propose, par conséquent, «une révolution agraire».

Le Sénégal connait un net «recule» démocratique et que l'ère du parti unique est de retour dans le pays. C'est le sentiment du candidat à la présidentielle prochaine du parti politique "Liggeye Meune sa bopp-Moome sa bopp" (L2M), Ibou Yagou Ndiaye. Le diplomate de carrière et ancien membre de l'Ofnac, qui a fait face à la presse le samedi 18 août dernier, propose une «révolution agraire» comme alternative.

