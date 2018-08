Sénégal: Sédhiou - 2 morts et 22 blessés à la sortie ouest de Bounkiling, sur la RN4

En cette veille de fête, des cas d'indiscipline et d'excès de vitesse sont récurrents d'où la vigilance et l'austérité des contrôle pour la fluidité et la sécurité routière.

Les défunts, la maman et son fils revenaient de Bounkiling où ils avaient effectué les achats pour les besoins de la fête de Tabaski. Et c'est sur le chemin du retour pour Soumboundou leur village d'origine dans la zone de Diacounda en plein cœur du Fogny qu'ils ont été fauchés par le car.

Le car en dépassement immatriculé TH 09 58 E et conduit par le sieur Babou Sarr a frontalement heurté la moto, les deux personnes y ont péri sur le coup et le véhicule s'est renversé sur le bas-côté faisant 22 blessés dont 4 dans un état grave.

