Sénégal: Vacances citoyennes à Ndianda - Pape Gorgui Ndong magnifie les 30 milliards affectés aux projets de jeunes

Et, de l'autre, rappelle-t-il, le phénomène était là, avant le régime actuel. Pour lui, beaucoup de mécanismes ont été mis en place, notamment le PRODAC (Programme des domaines agricoles communautaires) qu'il qualifie de programme innovant visant la souveraineté alimentaire et l'indépendance.

Ainsi, il a réitéré la volonté affichée du gouvernement d'affecter 30 milliards de francs Cfa du Budget consolidé d'investissements (Bci) à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs pour favoriser la création d'emplois et non la demande d'emplois.

Selon lui cette pratique affine des relations entre les jeunes. Pour lui, les jeunesses des campagnes doivent rencontrer leur ministre et communier avec lui à travers des échanges et des discussions.

Pape Gorgui Ndong, le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat, dans le cadre des «Vacances citoyennes» a fait une descente durant le week-end à Ndianda et à Fadial, dans la commune de Nguéniène, et à Djilor et Yayem, dans la région de Fatick, pour assister à des activités socioculturelles et sportives, suivant un calendrier bien ficelé.

