Congo-Kinshasa: Processus électoral - Kinshasa inondée par des signes de précampagne

« Les partis de la majorité ne sont pas dans la précampagne mais se préparent à la campagne proprement dite. On ne peut pas faire la précampagne tant que la Céni n'a pas donné l'ordre », s'est défendu Tripo Losele, secrétaire national de la Convention pour la démocratie et la République, un parti de la coalition majoritaire au pouvoir.

Ceci n'avait fait qu'annoncer les couleurs d'une période très politisée qui n'allait pas manquer de faire tache d'huile. Actuellement, la ville de Kinshasa vit presque une ambiance de campagne électorale avec toutes ces affiches, tous ces calicots et effigies des candidats perceptibles dans les carrefours, dans les états-majors des partis politiques et devant les résidences des candidats.

Ils y avaient mis tout leur cœur en mobilisant, à coup d'espèces sonnantes et trébuchantes, de nombreux militants et sympathisants. Ces derniers avaient accompagné les candidats député ou président de la République à grand renfort de tapage sur fond de délire collectif.

Alors que le calendrier électoral prévoit des dates bien précises pour la campagne électorale, bien d'acteurs politiques engagés notamment aux législatives et à la présidentielle n'hésitent plus à dérouler leur arsenal de campagne au mépris des règles édictées par la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

Un air de campagne électorale précoce souffle de plus en plus sur la ville capitale, submergée par des affiches, calicots et autres effigies des candidats sollicitant, à maints endroits, les regards des passants.

