La capitale du Sénégal abritera, du 27 au 30 novembre, la première édition du Forum économique générescence (FEG), dans le but de booster l'investissement sur le continent.

Portant sur le thème « Investissements en Afrique : le Sénégal porte d'entrée des marchés africains », la rencontre connaîtra la participation active d'environ mille cinq cents experts ainsi qu'acteurs économiques et donneurs d'ordre issus d'une quinzaine de pays d'Afrique, de l'Europe et d'Asie.

Elle est organisée par Gérescence business networking, une entreprise spécialisée dans le conseil en communication d'influence et affaires publiques, en collaboration avec les autorités sénégalaises et les partenaires internationaux tels que Europartener SA.

Selon les organisateurs de cette rencontre internationale, le FEG Dakar est un rendez-vous annuel économique qui permet aux participants d'échanger sur les problématiques de l'investissement en Afrique et de favoriser la connexion d'affaires entre les acteurs économiques, institutions publiques et donneurs d'ordre du Sénégal sans oublier ceux du reste du continent et du monde.

« Pour sa première édition, le FEG- Dakar mettra à l'honneur le Luxembourg, le Maroc et la France. Car ces pays entretiennent des relations exceptionnelles avec le Sénégal et sont inscrits dans des dynamiques de croissance respectivement salutaires », a précisé le président du forum, Cheikh Mbacké, en ajoutant que ces pays disposent des expériences économiques et industrielles. Ils ont aussi une expertise à forte valeur ajoutée à proposer au Sénégal en particulier et à l'Afrique en général.