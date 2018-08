Algérie: Découverte d'une cache d'armes et de munitions à Bordj Badji Mokhtar

Alger — Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte lundi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, cet après-midi du 20 août 2018, une cache d'armes et de munitions", précise le communiqué.

La cache contenait "un (1) lance-roquettes de type RPG7, deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un (1) fusil semi-automatique de type Simonov, et cinquante (50) kilogrammes de produits chimiques servant à la fabrication des explosifs". "Ces résultats réalisés sur le terrain réitèrent l'engagement et la détermination des unités de l'Armée nationale populaire à veiller sur la sécurisation de nos frontières et à contrecarrer toute tentative visant l'intégrité et la sécurité du territoire national", souligne la même source.