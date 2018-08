Algérie: Le nouveau sélectionneur vise le titre continental en 2019

En Algérie, une réunion de conciliation entre militaires et autorités locales s'est tenue ce lundi… Plus »

"Je sais qu'on n'a pas été capable de battre le Cap-Vert (lors des éliminatoires) et j'annonce que je vais aller gagner la CAN 2019. Je suis obligé d'avoir ce discours avec mes joueurs", a expliqué l'ancien meneur de jeu aux médias algériens.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.