Togo: Nicodème HABIA souhaite une bonne fête à la communauté musulmane togolaise

Demain mardi, pour ceux qu'Allah n'a pas d'encore gratifié pour être au milieu de ses élus de cette année et ceux qui ont déjà eu cette chance, le rituel sacré sera observé avec l'immolation du mouton ou autres bêtes, précédée d'une grande prière. Je sais également que vous aussi feriez les mêmes choses que nos camarades du côté de la Mecque car la liberté, le bien-être et le vivre ensemble nous tiennent tous à cœur.

Si l'intention de ces individus au coeur noir étaient de perturber cette fête, alors c'est raté et ceci à cause votre sens de vision juste avec les yeux de lynx.

Comment ne pas établir le lien entre ces actions lugubres et autres événements : l'une religieuse et l'autre politique.

En effet,repondant aux esprits faibles voués à la force du mal(satan), profanateurs de vos lieux et objets sacrés, par le silence et le calme ; vous avez fait le meilleur choix ;

Mes chers compatriotes de confession musulmane,laissez-moi vous faire un compliment,si cela en est un,que vous avez démontré votre maturité spirituelle et civique au monde entier ces derniers jours en écoutant la raison et notre créateur, plutôt que vos passions.

