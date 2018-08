Sénégal: Saint-Louis - Les consommateurs à l'assaut des marchés et foirails

Dans les marchés réservés aux denrées de première nécessité, le "consommer local" est d'actualité si l'on en croit plusieurs ménagères qui assurent que l'oignon local et la pomme de terre de chez nous sont des produits très recherchés en cette période, avec des prix variant entre 300 et 350 francs CFA le kilogramme d'oignon, contre 400 francs pour la pomme de terre.

Des acheteurs parmi les plus nantis n'en sont pas moins attirés par des moutons de race appelés "bali-bali", proposés par des opérateurs privés et qui sont hors de portée des petites bourses, à 150.000 francs en moyenne ou même 300.000 francs CFA et plus.

"Fête du mouton" oblige, les foirails semblent les plus fréquentés, la présence des moutons en quantité et en qualité, selon les autorités, peinant à cacher l'angoisse de nombre de consommateurs effrayés par la cherté des prix évoqués notamment à travers les médias.

La fièvre acheteuse des consommateurs était à la mesure des bouchons créés sur des routes et ruelles de cette ville d'aspect colonial, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française (AOF) réputée pour son savoir-vivre et son goût des traditions jalousement préservées.

Du marché Sor au "daaral" (foirail) situé au cimetière "Marmial" de Saint-Louis, les populations sont parties à l'assaut des plus grandes places marchandes de la capitale du nord pour leurs achats, avec le secret espoir de faire l'affaire du mois, tellement l'envie de préserver les bourses les plus faibles notamment prévaut chez la plupart des chefs de ménage.

