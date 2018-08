Burkina Faso: Le Conseil constitutionnel déclare le nouveau code électoral conforme à la Constitution

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a conclu que les deux dispositions (article 52 et 72) du nouveau code électoral ne sont pas contraires à la Constitution et qu'il y a lieu de les déclarer conforme à la celle-ci.

D'autre part, le Conseil a indiqué que le fait de ne retenir les locaux des ambassades et des consulats comme unique de lieu de vote (article 72) ne « créé aucune inégalité entre les citoyens burkinabè résidant ou non au Burkina Faso ».

Pour l'opposition ces deux nouvelles dispositions ont un caractère exclusif et ne permettront pas à la majorité des Burkinabè de l'étranger de pouvoir voter. Ce qui serait contraire à la Constitution surtout à son article 1 qui stipule que : « les Burkinabè naissent libres et égaux en droits ».

Les 37 députés contestent la suppression de la carte consulaire comme pièce de votation et le confinement du lieu du vote aux locaux des ambassades et des consulats du Burkina à l'étranger.

L'Opposition parlementaire du Burkina Faso, constituée des Groupes parlementaires de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) et de Paix, Justice et Réconciliation Nationale (PJRN), avait introduit un recours contre la modification du code électoral auprès du Conseil constitutionnel le jeudi 2 août 2018.

