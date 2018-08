Burkina Faso: Année scolaire 2017/2018 - L'excellence célébrée à Kosyam

Installés aux premières loges de la salle polyvalente du palais présidentiel, les 95 lauréats issus des régions ont été félicités, encouragés et récompensés par les plus hautes autorités. Sur la base des critères dâge, et des résultats scolaires, ces meilleurs élèves ont été sélectionnés par un jury, parmi les nouveaux lauréats de la dernière session du Certificat dEtudes Primaires (CEP), du Brevet dEtudes du Premier Cycle (BEPC), du Certificat dAptitude professionnelle (CAP), du Brevet dEtudes professionnelles (BEP), et des Baccalauréats général, technologique et professionnel.

Ils sont repartis avec des attestations de mérite, des kits scolaires, des ordinateurs ou tablettes selon les niveaux et des sommes dargent. En plus de ces lots, les heureux du jour ont bénéficié dune gratification du président Roch Marc Christian Kaboré allant de 200 000 FCFA à 1 million de FCFA selon les diplômes.

Dans un discours livré par le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le Pr Stanislas Ouaro, le président du Faso, a salué les taux de succès enregistrés cette année aux différents examens scolaires malgré un contexte sécuritaire difficile, et la fronde sociale qui a secoué le monde éducatif durant quatre mois. Ces taux de réussite sont de 64,45% au CEP, 42,91% au BEPC et 44 % au Baccalauréat.

Aux jeunes, le président Kaboré a rappelé que « dans le monde d'aujourd'hui et surtout dans celui qui se dessine pour demain, il n'y a pas de place pour les moyens encore moins pour les médiocres : seuls les excellents sont invités à la compétition ».

Au sujet des menaces terroristes qui ont conduit à la fermeture des classes dans certaines localités du pays, le président du Faso a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour sécuriser et pacifier l'ensemble des zones en situation d'insécurité.

A la fin de la cérémonie et après les photos de famille avec les lauréats, le premier Ministre Paul Kaba Thiéba a rendu hommage, devant la presse, aux enseignants et aux parents d'élèves qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour l'obtention des résultats célébrés.

Il a indiqué que « c'est un travail d'ensemble dans lequel les enseignants, les parents délèves et les enfants, font des efforts de manière soutenue ».

Avant de quitter le palais présidentiel, les lauréats ont eu un moment convivialité avec les autorités autour d' un cocktail offert en leur honneur.