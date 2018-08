Ouganda: Une manifestation réclamant la libération de Bobi Wine reprimée

Pour aider les étudiants à mieux apprécier, à faire preuve de tolérance et à… Plus »

En tout cas, depuis son élection à l'Assemblée nationale, l'année dernière, Wine s'est imposé comme le porte-parole des jeunes et un détracteur virulent du chef de l'Etat qui, après trente ans au pouvoir, fait face à une contestation grandissante. Depuis son élection, sa popularité ne cesse de croître, comme nous l'explique l'avocat des droits de l'homme et militant, Nicholas Opiyo

Bobi Wine a été inculpé pour « possession illégale d'armes à feu et de munitions ». Il n'a « jamais possédé aucun pistolet » affirme au contraire sa femme. Son famille et son avocat ont dénoncé un coup monté et accusé les forces de sécurité de l'avoir brutalisé lors de sa détention. Deux avocats qui ont assisté à l'audience de la Cour militaire, jeudi dernier, affirment qu'il aurait été torturé. Selon eux, lors de l'audience, Robert Kyagulanyi - de son vrai nom - tenait à peine debout selon eux.

Des quartiers de la capitale ont été bouclés pendant plusieurs heures, ce lundi après-midi. L'armée et la police ont utilisé des gaz lacrymogènes et tiré des balles réelles pour disperser les manifestants.

