Afrique du Nord: Un point de passage frontalier pour faciliter les échanges entre l'Algérie et la Mauritanie

C'est une première depuis l'indépendance des deux pays. L'Algérie et la Mauritanie ont… Plus »

Outre l'ouverture de ce passage frontalier, les deux pays ont aussi, depuis plus d'une dizaine d'années, un projet de construction d'une route entre Tindouf en Algérie et Choum en Mauritanie, deux localités proches du Sahara occidental. Pour le journaliste d'investigation Moussa Aksar, directeur de publication du bi-hebdomadaire "L'évènement" au Niger, l'Algérie mise sur ce rapprochement pour avoir un appui en ce qui concerne la question du sahara Occidental.

Le moment était historique. Ce dimanche 19 août, Algérie et Mauritanie ont inauguré le premier point de passage transfrontalier entre les deux pays. Officiellement, l'objectif est de favoriser la circulation des biens et des personnes "dans l'intérêt des deux peuples". Mais la question sécuritaire est également au centre de cet accord puisque la frontière algéro-mauritanienne, région désertique, est considérée comme un repaire de trafics et de groupes armés.

L'Algérie et la Mauritanie souhaitent améliorer leurs relations économiques et commerciales bilatérales. Les deux pays ont ainsi inauguré, dimanche 19 août, leur premier point de passage frontalier depuis l'indépendance.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.