Afrique: OMS - Divers sujets au menu de la réunion annuelle des ministres de la Région Afrique

Le docteur Farba Lamine Sall, chef du bureau de l'OMS à Dakar, souligne que "cette rencontre est la plus importante de [cette organisation] en Afrique". "Depuis cinq mois, nous nous attelons à la préparation et ce sera une manière de tracer une voie africaine de la santé qui ne peut pas se réaliser sans tenir compte des réalités africaines", a-t-il expliqué.

Les défis à relever concernent principalement la santé de la femme, l'accès aux médicaments et aux vaccins, la prévention, les soins, le traitement du VIH/SIDA, de l'hépatite virale, de la tuberculose, du paludisme, la lutte contre le choléra, la lutte anti-tabac, les risques environnementaux et du changement climatique sur la santé.

Dakar — La 68 ème session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), prévue à partir du 27 août à Dakar, planchera sur le financement de la santé, les maladies non transmissibles, la santé de la femme, l'accès aux médicaments et aux vaccins, et en priorité, l'éradication de la poliomyélite en 2019, a appris lundi l'APS

