Afrique Australe: Thabo Mbeki désigné comme envoyé spécial de la SADC en RDC

Thabo Mbeki est une personnalité qui maitrise les rouages de la vie politique congolaise. En 2002-2003, alors président de l'Afrique du sud, il avait convaincu les acteurs politiques congolais de participer au dialogue de Sun City (Pretoria) qui avait abouti au gouvernement de transition, entre 2003 et 2006, et mis fin à la guerre congolaise.

EDIT 20h50 : Nos confrères d'Actualité.CD citent ce soir le ministre de la Communication et des Médias et porte parole du gouvernement, Lambert Mende, qui affirme que "la proposition de l'Afrique du sud a été rejetée". "Le porte parole du gouvernement déclare que la RDC n'accordera plus d'accréditation aux envoyés spéciaux et la proposition de l'Afrique du Sud d'envoyer M. Mbeki a été rejetée", écrivent nos confrères. Des propos qui contredisent d'autres tenus auparavant. Le ministre, contacté par la DW, est ce soir injoignable.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.