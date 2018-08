Kigali, la capitale rwandaise abrite depuis hier, une conférence de deux jours avec comme thème « emploi des jeunes, Tic et entreprenariat ». Elle est co-organisée par la Fao, le gouvernement rwandais et l'Union africaine.

Le Directeur général de la Fao a pris part hier à Kigali à la conférence internationale portant sur emploi des jeunes ; Tic et entreprenariat. Selon un communiqué reçu à notre rédaction, cette rencontre de deux jours est co-organisée par le Gouvernement du Rwanda, l'Union Africaine et la Fao.

Dans sa communication, José Graziano da Silva trouve nécessaire d'exploiter l'énorme potentiel de la jeunesse africaine en vue de parvenir au développement.

« La jeunesse africaine est essentielle afin de parvenir au développement durable du continent mais exploiter ce potentiel requiert de créer davantage d'emplois pour eux, y compris dans le secteur agricole qui tend à se numériser de plus en plus, » a déclaré M. Graziano da Silva.

«Nous devons faire de notre mieux afin de rendre l'agriculture plus attractive aux yeux des jeunes. Ils doivent percevoir l'agriculture comme un secteur rémunérateur et rentable et les technologies de l'information et de la communication (Tic) jouent un rôle important dans ce sens, » a-t-il dit.

Il a ajouté que la demande alimentaire en Afrique devrait augmenter de plus de 50 pour cent d'ici les années à venir en raison de la croissance de la population, de la rapidité de l'urbanisation et des changements alimentaires tandis que les revenus par ménage devraient eux aussi augmenter.

Le directeur général de la Fao a souligné que dans les années à venir, les activités agricoles et les emplois de manière générale nécessiteront de plus en plus de compétences numériques.

Il estime que les coopératives et les autres formes d'associations représentent la meilleure manière d'apporter aux exploitants familiaux et aux jeunes professionnels une aide technique, un accès aux technologies modernes et de les aider à renforcer leurs capacités.

José Graziano da Silva a déclaré aux participants de la Conférence que la Fao continuera à renforcer ses activités afin d'aider les pays à exploiter pleinement le potentiel de l'agriculture et des systèmes alimentaires et à créer plus d'opportunités d'emplois pour les jeunes.

Il a ajouté que l'Organisation travaillera également à organiser des formations dédiées aux jeunes et portant sur la finance, le développement et la gestion d'entreprises et les solutions financières numériques.