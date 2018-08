Togo: L'IAEC et ses partenaires offrent des bourses aux étudiants de Premier et de Second cycles

Rentrée académique 2018-2019 à L'Institut Africain d'Administration et d'Etudes Commerciales (L'IAEC).

Bacheliers, professionnels, cette année l'IAEC en partenariat avec le groupe CFPNC du Maroc, PIIMT du Maroc, American University of Leadership des USA, ILCI de la France, l'Université de Wolverhampton de l'Angleterre, vous ouvre de nouveaux horizons.

Avec le groupe CFPNC, formez-vous à l'IAEC aux métiers de L'Aéronautique et de la Maintenance en devenant Hôtesse de l'Air et Steward- Pilote de Ligne- Technicien et Maintenance des Avions - Agent Technique d'Exploitation- Agent Sol et Maritime.

Avec les partenaires AUL et le PIIMT, embrassez à l'IAEC le monde passionnant de La Diplomatie- L'Entrepreneuriat- Business Administration- La Technologie.

Avec le partenaire ILCI, étudiez à l'IAEC et recevez vos diplômes à Paris dans les domaines de la gestion, les langues et le commerce.

Par ailleurs, après votre BAC ou parcours à l'IAEC, vous avez la possibilité de poursuivre vos études en Angleterre à l'Université de Wolverhampton dans divers domaines.

Au-delà de ces programmes délocalisés, vous avez la possibilité de faire des semestres à l'IAEC et des semestres chez nos partenaires, des voyages d'études et pédagogiques sont organisées chaque année.

L'IAEC et ses partenaires organisent un concours de bourse pour le premier et second cycle ce Samedi 08 septembre 2018 au siège de l'IAEC à Adewui.

Les inscriptions ont déjà commencé.

Pièces à fournir :

1. Une demande manuscrite adressée au Directeur Général de l'IAEC, indiquant le cycle choisi,

2. Une copie légalisée du certificat de Nationalité,

3. Une photocopie légalisée du certificat de naissance,

4. Une photocopie légalisée du dernier diplôme ou de l'Attestation de réussite.

Epreuve du concours : 1 / Français 2- / Anglais 3-/ Test psychotechnique

Tél. : : +228 22 20 20 91 / 22 20 20 92 / 93 47 30 03 / 99 83 22 38