Ghana: Disparition d'un grand homme

Les générations actuelles et la postérité de l'Afrique retiendront la courageuse réforme du Conseil de sécurité (... ) et sa hardiesse dans le dossier irakien '.

Pour la Fondation dirigée par l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, l'ancien secrétaire général des Nations Unies laisse 'une empreinte indélébile et des marques irréfutables de la confiance mondiale qu'il n'aura pas déçues entre 1997 et 2006'.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.