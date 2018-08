Algérie: Sûreté nationale - 3 morts et 96 blessés dans 86 accidents de la route durant 2 jours

Alger — Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 96 autres ont été blessées dans 86 accidents de la route survenus au niveau des zones urbaines durant le 17 et 18 août en cours, a indiqué lundi la sûreté nationale dans un communiqué.

Parmi les principales causes de ces accidents, la source cite le non respect de la distance de sécurité, l'excès de vitesse et la fatigue au volant, outre d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et à l'environnement, précise la même source.

La DGSN a renouvelé, à cette occasion, son appel aux usagers de la route "à faire preuve de vigilance, à respecter le code de la route, à éviter l'excès de vitesse et à soumettre leurs véhicules à un contrôle périodique, afin de préserver les vies humaines et la sécurité des usagers de la voie publique". La DGSN rappelle également le numéro vert 15-48 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24h.