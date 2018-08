Algérie: 20 août - Diverses activités commémoratives à Tlemcen

En Algérie, une réunion de conciliation entre militaires et autorités locales s'est tenue ce lundi… Plus »

Le Moudjahid Bachiri a embrassé, après l'indépendance, une carrière militaire jusqu'à 1989 ou il prit sa retraite avec le grade de lieutenant. Les autorités locales, accompagnées de représentants de la société civile, ont également rendu visite, à cette occasion, à la veuve du chahid Laissouf. Par ailleurs, les autorités civiles et militaires de la wilaya de Tlemcen ont procédé, dans la matinée au niveau du cimetière des martyrs situé dans la daira de Hennaya, à la lecture de la Fatiha et au dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des chouhada tombés au champs d'honneur durant la guerre de libération nationale.

Le quartier "Ennahda" situé à Kiffane a été baptisé, quant à lui, au nom du chahid Abdeslam Gnaoui, qui faisait partie de l'Association des Oulemas musulmans algériens avant d'intégrer le Front de libération national. Connu pour son héroïsme, Abdeslam Gnaoui est mort en 1958 après avoir été arrêté, emprisonné et torturé par les forces coloniales. La commémoration de cette journée historique a également donné lieu à une visite des autorités locales à un moudjahid de première heure, en l'occurrence, Bachiri Abdelkader qui a combattu comme chef de groupe dans la section du chahid Benallal et qui a donné du fil à retordre aux forces coloniales.

Dans la commune de Mansourah, les autorités locales ont baptisé la bibliothèque de lecture publique, réalisée à l'intérieur de la cité "1.060 logements" de hai Imama, au nom du défunt moudjahid Benyelles Mustapha (1921-2003), ancien militant du PPA et du MTLD. Le défunt qui a combattu aux côtés de grands héros de la glorieuse guerre de libération nationale dont colonel Lotfi et docteur Benzerdjeb, a occupé après l'indépendance plusieurs postes au sein de l'Armée nationale populaire.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.