Algérie: Arrestation de 4 criminels à Illizi (MDN)

- Quatre (04) criminels ont été arrêtés dimanche à Debdeb, wilaya d'Illizi, par un détachement combiné de l'Armée nationale Populaire (ANP) qui a saisi des armes, des armes blanches et une quantité de munitions, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a intercepté, le 19 août 2018 à Debdeb, wilaya d'Illizi (4e Région militaire), quatre (04) criminels et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet automatique, une paire de jumelle, ainsi qu'une quantité de munitions et des armes blanches", précise la même source.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, lors d'opérations distinctes, deux (02) individus en possession de deux (02) armes de confection artisanale à Batna (5e RM), et ont saisi (180) quintaux de denrées alimentaires et (564) unités de différentes boissons, respectivement à Mascara et Sidi-Bel-Abbès (2e RM)".

D'autre part, des Garde-côtes "ont appréhendé, à El Kala (5e RM), deux (02) plongeurs sans autorisation et saisi des moyens de plongée sous-marine, alors que six (06) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Naâma et Tlemcen", conclut le communiqué.