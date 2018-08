Zambie: Le pays va instaurer une taxe sur les appels téléphoniques passés via internet

« Premièrement, vous-même. Vous passez ces appels via internet à un coût très peu cher. Il y a une application pour vous y aider. Et cette application que vous avez téléchargé gratuitement sur votre téléphone vous rend ce service parce que l'entreprise qui l'a créée vend vos données. Le troisième acteur est le gouvernement avec les compagnies de télécommunications dans le pays. Ils investissent massivement dans les infrastructures : fibre optique, haut débit, antennes, pour rendre ces appels possibles. Et ils sont seuls à assumer les coûts. Vous nous utilisez comme une courroie de transmission et vous ne payez rien aux autorités tout en utilisant nos infrastructures construites grâce à d'énormes investissements. Les entreprises de l'internet doivent s'asseoir à la table alors que nous commençons à évoquer le déploiement de la 4G. Donc nous pouvons le faire ensemble, car elles en bénéficient. »

De nombreux militants de la société civile zambienne, considèrent qu'il s'agit d'une restriction de liberté. C'est le cas de Richard Mulonga, le responsable de l'ONG Bloggers, qui dénonce une attaque délibérée contre la liberté d'expression et d'association. Le leader de l'opposition, Hackainde Hichilema, a également réagi et qualifie cette nouvelle taxe de « vol en plein jour ».

