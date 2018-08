Ile Maurice: Jamil Jumeen et Aurélie Tenermont ont disparu

Cela fait plusieurs mois que cette situation perdure à Morcellement New Goodlands. Les habitants disent avoir… Plus »

Le père confie que Jamil Jumeen n'a jamais eu de problème ni au travail ni dans son couple. «C'est un garçon qui n'est pas endetté, il n'a pas d'ennemi et est respecté dans l'endroit. La dernière que l'on s'est vu, on parlait de foot et il était jovial. Rien ne laissait apparaître qu'il avait un quelconque souci. Je demande aux personnes qui ont pu le croiser de m'appeler sur le 5 746 4910.»

Sa famille est plongée dans l'angoisse. Celle de Jamil Jumeen est également inquiète car lui aussi a disparu. Marié et père d'un enfant de quatre ans, l'habitant de Valentina ne donne plus signe de vie depuis le vendredi 17 août.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.